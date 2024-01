Überraschungen bei den Hauptdarstellern

Bei den Hauptdarstellern sind die meisten der im Vorfeld identifizierten Favoriten vertreten - es fehlt jedoch auch ein bedeutender Name. So sind Cillian Murphy (47, "Oppenheimer"), Colman Domingo (54, "Rustin"), Paul Giamatti (56, "The Holdovers"), Bradley Cooper (49, "Maestro") und Jeffrey Wright (58, "American Fiction") nominiert - ein gewisser Leonardo DiCaprio (49) fehlt allerdings für seine Darbietung in "Killers of the Flower Moon".

Auch bei den Hauptdarstellerinnen wurde eine sichergeglaubte Favoritin übergangen. Annette Bening (65, "Nyad"), Lily Gladstone (37, "Killers of the Flower Moon"), Carey Mulligan (38, "Maestro") Margot Robbie (33, "Barbie") sowie Emma Stone (35, "Poor Things") gehen hier ins Rennen - nicht aber Fantasia Barrino (39) für ihre Leistung in "Die Farbe Lila".