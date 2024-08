Ob Genrekino, Filme von Nachwuchstalenten, zu Menschrechten oder gehobener Porno, in Wien gibt es eine Filmfestivalkultur wie in keiner anderen (deutschsprachigen) Stadt. Ein Fußballfilmfestival hat sich in Wien bzw. in ganz Österreich aber noch nicht durchsetzen können.

SCREENSHOT soll ein erster Schritt in diese Richtung sein, vorerst als Open Air Festival angelegt, ohne Wettbewerb und rein als Publikumsfestival konzipiert. Die Location liegt in Floridsdorf: Jedlersdorfer Platz 25, 1210 Wien