"Seinfeld" kommt bald zu Netflix: Exklusiv-Rechte teuer erkauft

Freundes-Quartett

Die zwischen 1989 und 1998 erschienene Sitcom "Seinfeld" gehört zu den beliebtesten TV-Serien aller Zeiten. Als Titelfigur tritt sozusagen ein Alter Ego des Stand-up-Comedians Jerry Seinfeld in Erscheinung. Ihm zur Seite stehen dabei seine FreundInnen Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), Cosmo Kramer (Michael Richards) und George Costanza (Jason Alexander).

Das Serien-Finale stellte 1998 in den USA mit 76 Millionen ZuschauerInnen einen regelrechten Rekord auf, und die Writers Guild of America gestand "Seinfeld" Platz 2 in ihrer Liste der am besten geschriebenen TV-Serien zu.

Die kompletten 180 "Seinfeld"-Folgen der neun Staffeln werden ab 1. Oktober weltweit auf Netflix verfügbar sein.