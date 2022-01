Die Realityshow über die ImmobilienmaklerInnen der Oppenheim Group und ihr glamouröses Leben begeistert bereits seit vier Staffeln das Netflix-Publikum.

Wie der Serienstar Chrishell Stause bereits im November 2021 verriet, wurde auch eine fünfte Staffel schon fertig gedreht, weshalb diese vermutlich schon bald beim Streaming-Dienst zu sehen sein wird. Wie "US Weekly" außerdem berichtet, wurden eine sechste und siebte Staffel ebenfalls bestätigt.

Darum geht's in den neuen "Selling Sunset"-Staffeln

Wie Fans der Show bereits bestens wissen, stehen nicht nur die Luxusimmobilien der MaklerInnen im Fokus der Serie, sondern vor allem die Rivalitäten, Dramen und persönlichen Höhen und Tiefen der Stars.

Wie Chrishell Stause auf Instagram ausplauderte, werde in der fünften Staffel ihre Beziehung mit ihrem Chef Jason Oppenheim thematisiert. Da die beiden Ende 2021 das Aus ihrer Beziehung öffentlich machten, könnte dieses dann in der sechsten Staffel zum Thema werden. Genauere Details zu den Themen in den Fortsetzungen sind bisher aber nicht bekannt.