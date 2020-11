Seltsamer Wüsten-Fund als Hommage an Kubricks "2001"?

Eigentlich wurde der Flug über die rote Wüste von Utah im gleichnamigen US-Bundesstaat zum Zählen von Bighorn-Schafen unternommen. Doch dann staunten die Wildschützer und Polizisten an Bord des Helikopters nicht schlecht: Mitten im Nirgendwo entdeckten sie einen rund drei Meter hohen Metall-Monolithen.

Das Objekt ist fix im Boden verankert und Pilot Bret Hutchings bezeichnete es in einem Interview mit dem Lokal-Sender KSL-TV als "das merkwürdigste Ding, das ich in all den Jahren meiner Berufsausübung gefunden habe."

Reporter Andrew Adams hat auf seinem Twitter-Account einen Video-Bericht dazu veröffentlicht.