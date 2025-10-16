"Send Help"-Trailer: Sam Raimis neue Horror-Komödie

Das neueste Werk des visionären Regisseur Sam Raimi ("Spider-Man"-Reihe, "Tanz der Teufel") ist ein düsteren Psychothriller mit viel schwarzem Humor. In den Hauptrollen erleben wir Rachel McAdams und Dylan O’Brien. Offenbar wurde selten zuvor wurde die Hackordnung im Arbeitsleben so anschaulich gemacht, wie ein Trailer zu "Send Help" beweist.

Worum geht es in "Send Help"?

In dem Film finden sich die beiden Kollegen Linda Liddle (Rachel McAdams) und Bradley Preston (Dylan O’Brien) nach einem Flugzeugabsturz als einzige Überlebende auf einer einsamen Insel wieder. Um zu überleben, müssen sie ihre alten Konflikte überwinden und sich als Team zusammentun. Doch letztendlich ist es ein nervenaufreibender, düster-humorvoller Kampf des Willens und des Verstandes, um lebend davonzukommen.