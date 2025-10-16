"Send Help"-Trailer: Sam Raimis neue Horror-Komödie
Worum geht es in dem düster-komödiantischen Psychothriller mit Rachel McAdams und Dylan O’Brien?
Das neueste Werk des visionären Regisseur Sam Raimi ("Spider-Man"-Reihe, "Tanz der Teufel") ist ein düsteren Psychothriller mit viel schwarzem Humor. In den Hauptrollen erleben wir Rachel McAdams und Dylan O’Brien. Offenbar wurde selten zuvor wurde die Hackordnung im Arbeitsleben so anschaulich gemacht, wie ein Trailer zu "Send Help" beweist.
Worum geht es in "Send Help"?
In dem Film finden sich die beiden Kollegen Linda Liddle (Rachel McAdams) und Bradley Preston (Dylan O’Brien) nach einem Flugzeugabsturz als einzige Überlebende auf einer einsamen Insel wieder. Um zu überleben, müssen sie ihre alten Konflikte überwinden und sich als Team zusammentun. Doch letztendlich ist es ein nervenaufreibender, düster-humorvoller Kampf des Willens und des Verstandes, um lebend davonzukommen.
"Ich habe schon immer Geschichten geliebt, in denen interessante, dynamische Charaktere an ihre Grenzen getrieben werden", sagt Sam Raimi in einer Presseaussendung. "In unserer Geschichte erschaffen die Machtverschiebungen eine sich immer weiter zuspitzende Lage, die vor unerwarteten Wendungen und Spannung nur so strotzt."
Wann ist "Send Help" zu sehen?
Das Genre-Highlight von Sam Raimi startet am 29. Januar 2026 in den österreichischen Kinos.