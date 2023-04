Der "Heinz Oberhummer Award" für "hervorragende Wissenschaftskommunikation" geht heuer an "Die Sendung mit der Maus", wie die Initiatoren am Donnerstag mitteilten. Die Sendungsmacher der seit 1971 laufenden, vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) produzierten TV-Reihe erhalten dafür 20.000 Euro sowie ein Glas Alpaka-Kot. Der Preis wird an Initiativen vergeben die wissenschaftliche Leistungen vor den Vorhang holen und "Menschen zunächst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen".