"Lassie – Ein neues Abenteuer" kommt 2023 ins Kino

Diesmal ist Lassies detektivische Spürnase gefragt, um dem mysteriösen Verschwinden von Hunden auf den Grund zu gehen. Mit ihrem besten Menschenfreund Flo und den neuen Freunden Henri und Kleo sowie Jack Russell Pippa geht der Collie-Star in "Lassie – Ein neues Abenteuer" auf Rettungsmission.

Die Dreharbeiten zum zweiten spannenden und mitreißenden Abenteuer für die ganze Familie – und natürlich für große und kleine Hunde-Fans – begannen am 12. August. Gedreht wird an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Südtirol bis zum 5. Oktober. Ein Kinostart ist dann für Juli 2023 vorgesehen.