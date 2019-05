SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Juni 2019

AMERICAN PRINCESS, Staffel 1 (Lifetime)

Am 2. Juni startet beim US-Sender Lifetime die neue TV-Dramedy "American Princess". Im Mittelpunkt steht Amanda ( Georgia Flood), Tochter aus gutem Hause und New Yorker It-Girl, die ihren Bräutigam am Tag der geplanten Hochzeit beim Seitensprung erwischt. Nach einem gewalttätigen Wutausbruch brennt Amanda durch und strandet in der Provinz bei einem Mittelalter-Fantasy-Jahrmarkt, wo sie neue – nicht ganz standesgemäße – Freunde findet.

Wann und wo die Serie von den Produzenten von " Orange is the New Black" hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt.