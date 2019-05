Diese 8 Filme sind nur noch im Juni auf Amazon Prime zu sehen

Equalizer (2014)

Nur noch bis 1. Juni beim Amazon Prime: Der ehemalige CIA-Agent führt ein ruhiges und unscheinbares Leben als Angestellter in einem Baumarkt. Aufgrund seiner Schlaflosigkeit lernt er in einem Café die junge Prostituierte Teri kennen. Sie weckt wohl Erinnerungen an seine verstorbene Frau, der er noch immer nachtrauert. Als Teri schwer misshandelt im Krankenhaus landet, will er sie freikaufen. Doch die Verhandlung mit den Russen verläuft nicht so wie geplant. Schlecht für die Russen. Action vom Feinsten! Ab 2. Juni ist der "Equalizer" dann übrigens bei Netflix im Programm!