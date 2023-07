"Star Wars: Ahsoka" und mehr: Die 5 Serien-Tipps im August

"Ahsoka": Ab 23. August auf Disney+

Mit "Star Wars: Ahsoka" startet am 23. August der nächste Ableger zur Erfolgsserie "The Mandalorian" auf Disney+. Hauptfigur Ahsoka Tano könnten Sternenkriege-Fans bereits aus den Animationsserien "Star Wars: The Clone Wars" (2008-2020) und "Star Wars: Rebels" (2014-2018) kennen. In der zweiten "The Mandalorian"-Staffel gab die einstige Jedi-Schülerin von Anakin Skywalker ihr Live-Action-Debüt. Darstellerin Rosario Dawson hauchte der animierten Figur dort überzeugend Leben ein.

In der Miniserie "Ahsoka" begibt sich die Titelfigur nun auf die Suche nach Großadmiral Thrawn, der von Lars Mikkelsen (59) verkörpert wird. Die Show spielt in einer Zeit, in der das eigentlich gerade besiegte Galaktische Imperium allmählich wiedererstarkt und zur sogenannten Ersten Ordnung wird, die aus der Sequel-Trilogie der Jahre 2015 bis 2019 bekannt ist.

Weitere Rollen in "Ahsoka" übernehmen der im Mai verstorbene Ray Stevenson (1964-2023), Mary Elizabeth Winstead (38), Natasha Liu Bordizzo (28) sowie Anakin-Skywalker-Darsteller Hayden Christensen (42). Ein Trailer stimmt auf das Serienvergnügen aus einer weit, weit entfernten Galaxis ein.