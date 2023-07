"One Piece": 5 Gründe, sich auf die Netflix-Serie zu freuen

1. Eiichirō Oda ist mit an Bord

Der Schöpfer des "One Piece"-Universums Eiichirō Oda ist einer der einflussreichsten Manga-Autor:innen. Seit 1997 ist er eng mit den Werken verbunden und wirkt auch bei der Realverfilmung als ausführender Produzent und Impulsgeber für die Showrunner Matt Owens und Steve Maeda mit.

Vor kurzem hat er einen Brief an die Fans von "One Piece" veröffentlicht, in dem er auf die Herausforderungen bei einer Manga-Realfilm-Adaption eingeht und sich voller Lob über das Projekt und die Crew äußert.