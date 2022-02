Darum kommt "Sex And The City 3" nicht

Der dritte Film über die Freundinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) und Samantha Jones (Kim Cattrall) sei schon lange vor "And Just Like That" geplant gewesen, wie King erklärte. "Ich hatte damals schon die Idee, dass Mr. Big sterben müsste. Ich bin so froh, dass es in keinem Film passiert ist, weil ich hätte den Umgang damit von Carrie und ihre Reise dann nicht so gut abbilden können", so der Produzent.

"Sex And The City 3" ist bekanntermaßen daran gescheitert, dass alle vier Protagonistinnen zusammenkommen – Kim Cattrall wollte damals schon keinen Film mehr als Samantha drehen und fehlt deshalb auch im Serien-Revival "And Just Like That".