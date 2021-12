"And Just Like That": So reagiert Kim Cattrall auf Samanthas Fehlen

Kim Cattrall reagiert auf "And Just Like That"

Kim Cattrall soll schon seit Jahren keine Fortsetzung ihrer Rolle als Samantha gewollt haben, weshalb wohl auch ein dritter Kinofilm der "Sex and the City"-Frauen nicht zustande kam. Zu "And Just Like That" äußerte sich die Samantha-Darstellerin bisher nicht offiziell, auf Twitter reagierte sie allerdings auf einige Fan-Kommentare.

"@KimCattrall Ich bin so ein großer Fan. Wegen des 'SATC'-Reboots wirst du immer wieder zum Thema. Ich finde es toll, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die für dich das Richtige ist. Du solltest nichts tun, was du nicht tun willst oder was dich unglücklich macht", twitterte @getmebadges – und Kim Cattrall gefällt der Tweet.

Ein weiterer Tweet, der betonte, dass ihr Fehlen in dem Revival doch langsam uninteressant sei, erhielt ebenfalls ein "Gefällt mir" von der Schauspielerin.