"Sex, Love & goop": Sex-Serie von Gwyneth Paltrow kommt zu Netflix

Gwyneth Paltrow ist bekannt für ihre Neugier und Offenheit gegenüber Lust und Sex: So sorgte sie unter anderem mit ihrer Marke goop für Schlagzeilen, als sie Duftkerzen kreierte, die nach ihrer Vagina oder ihrem Orgasmus duften sollten. Passend dazu kommt schon im Oktober die neue Serie "Sex, Love & goop".

Nach "The goop Lab" folgt somit bereits die zweite Show von Gwyneth Paltrow auf Netflix. Ging es damals noch um Selbstfindung und Selbstverwirklichung, steht dieses Mal Sexualität im Fokus. Dafür suchte die Schauspielerin und Unternehmerin das Gespräch mit verschiedenen Pärchen, die aus dem Nähkästchen plaudern und erklären, wie ihr Liebesleben in Schwung bleibt. Dabei stehen Humor, Neutralität und Sachlichkeit im Vordergrund – auf eine Soft-Porno-Serie sollte man sich also nicht einstellen.