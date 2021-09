In einem Interview mit "W Magazine" sprach Kaley Cuoco über ihre Arbeit in "The Big Bang Theory". Sie gehörte zum Hauptcast der Sitcom und war in allen zwölf Staffeln zu sehen. Von 2007 bis 2019 erlebte ihre Figure zahlreiche Höhen und Tiefen. Anfangs war sie eine junge Frau, die mit dem Wunsch Schauspielerin zu werden nach Kalifornien zog, mit der Zeit verwarf sie jedoch ihre Träume und machte eine Karriere in der Pharmaindustrie.