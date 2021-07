Cannes: Léa Seydoux positiv auf Corona getestet

Seydoux spielt in drei Wettbewerbsbeiträgen mit, die in Cannes in der kommenden Woche gezeigt werden. Unter anderem ist sie im Film "The French Dispatch" des Regisseurs Wes Anderson zu sehen, der ins Rennen um die Goldene Palme geht. Seydoux, auch bekannt aus dem James-Bond-Film "Spectre", war 2013 für ihre Rolle im Drama "Blau ist eine warme Farbe" mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet worden.