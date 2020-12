"Shadow in the Cloud"-Teaser: Irre B-Movie-Action mit Chloë Moretz

Chloë Grace Moretz spielt in diesem Werk ein unerschrockenes Mädchen, das im Zweiten Weltkrieg einen Platz in einer B-17, der sogenannten Fliegenden Festung, ergattert, indem sie illegal an Bord geht. Die Crew hat eine geheime Mission zu erfüllen und soll ein streng bewachtes mysteriöses Päckchen von Auckland an einen Zielort transportieren. Dummerweise ist Moretz nicht der einzige blinde Passagier, denn auch ein Kobold hat sich eingeschlichen und treibt bald sein Unwesen.

Das Drehbuch zu diesem schrägen Luft-Abenteuer wurde von Regisseurin Roseanne Liang gemeinsam mit Max Landis verfasst.