Hochkarätiger Neuzugang für die erfolgreiche HBO-Serie "Euphoria" ? Angeblich ist keine Geringere als Sharon Stone (66) im Gespräch , in der lang erwarteten Staffel 3 der Serie eine Rolle zu übernehmen, wie "The Hollywood Reporter" erfahren haben will.

Produktion der dritten Staffel hat begonnen

Anfang dieser Woche hatte HBO bekannt gegeben, dass die Produktion der dritten Staffel nach einer fast dreijährigen Pause begonnen habe. Außerdem wurden mehrere neue Darsteller offiziell bekannt gegeben, darunter der NFL-Star Marshawn Lynch (38), Sängerin und Grammy-Gewinnerin Rosalia (32) sowie die Schauspieler Adewale Akinnuoye-Agbaje (57, "Lost"), Toby Wallace (29, "Eden"), James Landry Hébert (40, "Stranger Things") und Darrell Britt-Gibson (38, "The Wire").

Allerdings werden nicht alle Stars der Serie zurückkehren. Barbie Ferreira (28), die die Rolle der Kat Hernandez spielte, kündigte bereits 2022 ihren Ausstieg aus der Serie an. Auf Instagram schrieb sie damals: "Nach vier Jahren, in denen ich die ganz besondere und rätselhafte Figur Kat verkörpern durfte, muss ich mich mit Tränen in den Augen verabschieden. Ich hoffe, viele von euch konnten sich in ihr wiedererkennen, so wie ich es getan habe, und dass es euch Freude bereitet hat, ihre Reise zu dem Charakter zu sehen, der sie heute ist."