"Shazam! Fury of the Gods" ist in Nordamerika schwach in die Kinos gestartet. An seinem ersten Wochenende spielte die Superheldenkomödie in den USA und Kanada laut "Deadline" nur 30,5 Millionen US-Dollar (etwa 28,4 Millionen Euro) ein. Damit startet das Sequel noch schwächer als die ohnehin vorsichtige Prognose. Im Vorfeld wurde mit niedrigen 35 Millionen Dollar (etwa 32 Millionen Euro) zum Start gerechnet.

Auch außerhalb seines Stammmarktes holte "Shazam! Fury of the Gods" zum Auftakt enttäuschende Zahlen. Weltweit stehen derzeit nur 65,5 Millionen Dollar (etwa 61 Millionen Euro) zu Buche. Die Prognosen lagen bei 85 Millionen Dollar (etwa 79 Millionen Euro). In Deutschland war "Shazam 2" am 16. März in den Kinos gestartet.