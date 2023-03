2. Welchen Plan verfolgen Kalypso und Hespera?

Die zwei antiken Furien wollen wieder in den Besitz eines Stabes kommen, den Shazam im ersten Film in zwei Hälften zerbrochen hat. Dabei handelt es sich um ein magisches Artefakt aus dem Besitz ihres Titanen-Vaters Atlas, wie wir nun erfahren. Kalypso und Hespera eigenen sich den Stab an und zwingen den Zauberer, ihn wieder zusammenzufügen. So weit, so gut – doch was planen sie dann weiter, abgesehen davon, böse zu sein?

Hespera nimmt am Fels der Ewigkeit den goldenen Apfel an sich, der dort einfach so herumliegt, und möchte damit offenbar ihr Reich wieder aufleben lassen. Kalypso hingegen will die Menschheit leiden lassen, pflanzt den Apfel in Philadelphia ein und die Früchte dieses Lebensbaums geben antike Monster frei.

Darüber zerstreiten sich die beiden Schwestern und auch die dritte von ihnen wird mit dem Tod bedroht. Seltsam, dass sich die Jahrtausende alten Titanen-Töchter über einen Apfel in die Haare geraten, nachdem sie ihr eigentliches Ziel ja bereits erreicht haben.