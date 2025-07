Was tun, wenn ein verhinderter Heiratsantrag für Verwirrung sorgt und man zur gleichen Zeit erfährt, dass man Teil einer steinreichen türkischen Großfamilie ist? Vor diesem Dilemma findet sich in der Netflix-RomCom "She Said Maybe" eine junge Frau. Was hier alles passiert, deutet bereits der Teaser-Trailer an: