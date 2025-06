Fast drei Millionen Menschen in Deutschland haben einen türkischen Migrationshintergrund - aber in der TV- und Filmlandschaft spielt ihre Kultur nur eine geringe Rolle. Das möchte die neue Serie "Reminder" ändern. Beim Seriencamp Festival in Köln stellten die beiden türkischen Hauptdarsteller Hande Erçel und Barış Arduç die achtteilige Originalserie vor, die am 18. Juni auf Disney+ startet. Erzählt wird die Geschichte eines getrennten Paares, das durch eine mysteriöse Nachricht wieder zueinanderfindet.

Große Fangemeinde nicht nur in der Türkei

Für deutschsprachige Zuschauer bietet sich damit die Chance, zwei echte Superstars der türkischen Film- und Serienwelt zu entdecken. Hande Erçel, die 31-jährige Hauptdarstellerin, verfügt über beeindruckende 32 Millionen Instagram-Follower und gilt als eine der international erfolgreichsten türkischen Schauspielerinnen. Ihr größter Erfolg war die Serie "Sen Çal Kapımı" ("Love Is in the Air"), die in 85 Ländern ausgestrahlt wurde, und auch in Europa und Lateinamerika erfolgreich war.

Bei der Premiere zeigt sich Erçel begeistert: "Es ist eine Ehre, Teil der allerersten Europapremiere einer türkischen Originalserie von Disney+ zu sein." Und Ihr Serienpartner Arduç ergänzt: "Es war wirklich schön, die Fans zu treffen und ihre Begeisterung zu sehen und zu erleben."

Auch Co-Star Arduç bringt beachtliche Serienerfahrung mit. Der 37-Jährige hat über sieben Millionen Instagram-Follower und wurde vor allem durch "Kiralık Aşk" ("Love for Rent") bekannt, das von 2015 bis 2017 international ausgestrahlt wurde. Zuletzt war er in der Netflix-Serie "Kulüp" ("The Club") zu sehen, die einem globalen Streaming-Publikum zugänglich war.

In "Reminder" spielt Arduç den Architekten Deniz, während Erçel die Influencerin Güneş verkörpert. Beide standen kurz vor der Hochzeit, bevor eine schmerzhafte Trennung ihre Pläne durchkreuzte. Sechs Monate später erhalten beide dieselbe geheimnisvolle Nachricht, die ihr Leben erneut auf den Kopf stellt. Das Drehbuch stammt von Ahmet Vatan, Regie führte Özgür Önurme - die beiden begleiteten die beiden Hauptdarsteller auch zur Europapremiere nach Köln.