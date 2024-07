Caro Daur (Mitte) und Katja Riemann (li.u.) in "She Said Yes"

Caro Daur (29) hat eine Rolle in einer deutschen Netflix-RomCom ergattert. Der Social-Media-Star mit rund 4,5 Millionen Instagram-Followern wird in der Culture-Clash-Komödie mit dem Arbeitstitel "She Said Yes" neben Schauspielerin Katja Riemann (60) zu sehen sein.

Laut einer Mitteilung des Streamingdienstes finden die Dreharbeiten zu der deutschsprachigen Produktion derzeit in Istanbul statt. Auch in Hamburg, Caro Daurs Heimatstadt, und in der türkischen Region Kappadokien wird gedreht. Vor vier Tagen hat Daur bereits erste Eindrücke von ihrem Dreh-Trip in die Türkei bei Instagram veröffentlicht. Zu mehreren Bildern, die die Content Creatorin in der Region Kappadokien verortete, schrieb sie: "Bei Dreharbeiten in der Türkei. Ich kann nichts vom Set zeigen, aber hier sind ein paar Ausschnitte aus den letzten Tagen." Zum Cast des Culture-Clash-Films nach dem Drehbuch von Ipek Zübert zählen unter anderem auch die Schauspielerinnen Meral Perin (geb.1965) und Beritan Balci (geb. 1998) und der Schauspieler Sinan Gülec (29) sowie der türkische Darsteller Serkan Cayoglu (37) und Kollegin Cansu Tosun (36).

"She Said Yes": Darum geht's "Culture Clash zwischen Hamburg und Istanbul": So beschreibt Netflix das Thema des Films. Die in Deutschland aufgewachsene Mavi (Balci) erfährt nach einem gescheiterten Heiratsantrag, dass sie eigentlich einer glamourösen türkischen Dynastie in Istanbul angehört. Zu ihrer neuen und reichen Großfamilie zählt unter anderem ihre dominante und traditionsbewusste Großmutter (Meral Perin). Mavi steht nun zwischen ihrem Leben in Hamburg und der verlockenden Istanbuler Welt und ihrer verrückten neuen Familie. "Intrigen und glamouröse Verlockungen" stellen zudem ihre Beziehung zu Freund Can (Sinan Gülec) auf die Probe.