Das hat es wohl auch noch nie gegeben: Schafe in Cannes, die mit bekannten deutschen Stimmen sprechen (obwohl sie vermutlich Untertitel benötigen, um sich dort verständlich zu machen). Die als Koproduktion von ZDF - Das kleine Fernsehspiel und ORF entstandene Miniserie SHEEP wird jedenfalls heuer bei der renommierten CANNESERIES ihre Weltpremiere erleben. Gedreht mit echten Schafen, stellt SHEEP eine einzigartige Verbindung aus Realfilm und Animation dar und versammelt einen hochkarätigen Sprecher:innen Cast rund um Birgit Minichmayr, Verena Altenberger, Jella Haase, Roland Düringer, Merlin Sandmeyer und anderen.

Darum geht es in SHEEP In einer Welt, in der Schafe glauben, den Menschen domestiziert zu haben, erkennt das zynische Schaf Oliver diesen fatalen Irrglauben. Doch die verblendete Herde vor dem sicheren Tod zu bewahren, entpuppt sich als alles andere als einfaches Unterfangen.

Für SHEEP standen echte Schafe in Niederösterreich vor der Kamera. In einem aufwendigen Postproduktions-Prozess wurden die Tiere mittels Animation „zum Sprechen gebracht“, indem ihre Münder digital bearbeitet wurden. Die berührende Erzählung von Schaf Oliver entsteht dabei in einer einzigartigen Verbindung aus Realfilm und Animation - mit echten Schafen als Figuren und einem außergewöhnlichen Cast, der ihnen ihre menschlichen Stimmen leiht. Themen wie Fleischkonsum und Vegetarismus werden dabei auf eine augenzwinkernde und höchst unterhaltsame Art verhandelt.

Internationale Premiere Die Einladung zu CANNESERIES unterstreicht die internationale Relevanz des Projektes sowie dessen künstlerische Qualität. Das Festival gehört zu den wichtigsten Adressen weltweit für Fernseh- und Streamingserien und lädt eine Auswahl von nur 6 Produktionen in die Short Form Competition ein. In diesem Jahr gelingt es mit SHEEP zum ersten Mal eine Serie mit österreichischer Beteiligung zu platzieren. Hinter der Serie steht das junge Wiener Kreativduo Alex Reinberg und Leni Gruber, das sowohl als Serienschöpfer:innen als auch in der Regie tätig gewesen ist. Die Drehbücher erarbeiteten beide gemeinsam mit Sebastian Huber, der bereits mehrfach mit dem österreichischen Kabarettpreis für seine Arbeit in der Chefredaktion der Tagespresse ausgezeichnet wurde. Seit 13. Juli ist die deutsch-österreichische Produktion in der ZDF Mediathek verfügbar. Die TV-Ausstrahlung der fünf 15 Minuten langen Episoden erfolgt am 24. August um 0:00 Uhr im ZDF.