Mit Sherlock Holmes verbindet man ja viele Dinge - aber ganz sicher nicht das Thema Familienleben. In der neuen Serie "Sherlock & Daughter" steht dem Meisterdetektiv in Gestalt von David Thewlis ("Harry Potter und die Heiligtümer des Todes") eine Überraschung bevor, als eine junge Frau aus Amerika in der Bakerstreet 221B auftaucht. Was ihn und uns erwartet, zeigt der Trailer :

Woraum geht es in "Sherlock & Daughter"?

Sherlock Holmes wird aus seiner Komfortzone gerissen, denn aus rätselhaften Gründen kann er einen Fall nicht untersuchen, ohne das Leben seiner engsten Freunde zu gefährden, als Amelia, eine junge Amerikanerin, in sein Leben tritt (gespielt von Blu Hunt aus "The Originals“). Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter erfährt sie, dass ihr vermisster Vater ausgerechnet der legendäre Detektiv sein könnte. Trotz völlig unterschiedlicher Herkünfte und Einstellungen müssen die beiden zusammenarbeiten, um die globale Verschwörung rund um den Mord an Amelias Mutter aufzuklären und herauszufinden, ob sie wirklich Sherlocks Tochter ist.