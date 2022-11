Was bedeutet der Abspann?

Achtung, Spoiler-Alarm!

Nachdem Enola Holmes den Fall gelöst hat und der Abspann rollt, solltet ihr nicht sofort wegschalten, denn der Abspann enthält eine Mid-Credit-Szene, die eine berühmte und wichtige Figur der Sherlock-Holmes-Romane einführt. Nachdem bereits Sherlock, Moriarty (Sharon Duncan-Brewster) und sein Bruder Mycroft (Sam Claflin) in der Netflix-Verfilmung zu sehen waren, tritt nun endlich Sherlocks "Partner in Crime" auf: Dr. John Watson. Er wird gespielt von Himesh Patel, den man aus der Beatles-Verfilmung "Yesterday", "Tenet" und "Don't Look Up" kennt.