Einige Programm-Highlights

Mit dem Kurzfilm “Dirndlschuld” von Wilbirg Brainin-Donnenberg, der bereits letztes Jahr die Berlinale beehren durfte, startet der Wettbewerb um die heißbegehrten Shortynale-Trophäen. Auch der beim Max Ophüls Preis ausgezeichnete Kurzfilm “Das andere Ende der Straße” wird Kálmán Nagy persönlich vorstellen.



Im Internationalen Panorama werden die besten Kurzfilme aus aller Welt gezeigt. Oscar Isaac begeistert mit seiner Performance in dem Oscar-nominierten Short "The Letter Room" und bei der absurden Geschichte über einen ungeschickten Bestattungsunternehmer in "Smoke Gets in Your Eyes" wird vor Lachen kein Auge trocken bleiben. Der estnische Filmschaffende Oskar Lehemaa reist für die Vorführung seines neuen Kurzfilms “The Mystery of Missing Socks” extra an und steht den Klosterneuburger:innen Rede und Antwort.