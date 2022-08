Slash Filmfestival 2022: A Nightmare on Queer Street

Diese Filme stehen auf dem Slash-Programm

Populäre Produktionen wie Jack Sholders "A Nightmare On Elm Street 2: Freddy’s Revenge" oder Andrew Flemings "The Craft" etwa be- und verhandeln Queerness nicht direkt, sondern über mal mehr, mal weniger offensichtliche Subtexte.

Jess Francos "Vampyros Lesbos" ist hingegen ein ausschließlich auf den männlichen Blick hin kalibrierter Film, der das in den 70er-Jahren populäre Subgenre um lesbische Vampirinnen mitbegründet hat, während "The Destroying Angel" aus derselben Dekade ein hochgradig idiosynkratisch inszenierter schwuler Horror-Porno ist.

Auf den jugendlichen Markt ausgerichtete Achtziger-Werke wie "Sleepaway Camp" und "Fear No Evil" schleppen psychosexuelle Elemente in Subgenres wie Slasher und Okkult-Horror ein und bitten um Empathie mit den zentralen, als queer codierten Figuren, nur um sie im Finale umso wirkmächtiger untergehen zu lassen.

Sehr unterschiedlich gehen auch die letzten beide Filme der Retrospektive an das Thema Queerness heran: Während Sexploitation-Queen Doris Wishman in "Let Me Die A Woman" einen semi-dokumentarischen Blick auf Transidentiät in den 1970er-Jahren wirft, erzählt "Wild Zero" von Tetsuro Takeuchi inmitten von Zombies, Aliens und Motorenlärm eine Liebesgeschichte jenseits der Gendernorm.