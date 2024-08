Shortynale 2024: Kurzfilmfestival aus Klosterneuburg

Diesjährige Programm-Highlights

Die Qual der Wahl muss die diesjährige Jury unter anderem zwischen bombastischer Hip-Hop Doku und animierten niedlichen Amphibien treffen. Denn die heurigen Filme bieten einen Kurzausflug in die unterschiedlichsten Welten:

Egal ob man mit einem kurdisches Mädchen auf ihrer Reise im Kampf gegen die vorherrschende Wasserknappheit mitfiebert oder ob man sich gemeinsam mit dem liebevoll-durchgeknallten Klientel eines Sportplatz-Würstelstandes am Land die Nacht um die Ohren haut - das Shortynale Programm überzeugt wie jedes Jahr mit seiner Vielfalt an Genres, Formen und Inhalten.

Genauso trifft man sowohl auf zahlreiche preisgekrönte Kurzfilme (wie beispielsweise auf den bereits bei der Berlinale prämierten “A Summer’s End Poem” von Lam Can-zhao oder Isa Schieches “Die Räuberinnen”, der beim Max Ophüls Preis als bester Kurzfilm ausgezeichnet wurde) als auch auf Filme, die im Zuge der Shortynale ihre Weltpremiere feiern werden, wie zum Beispiel der heißersehnte Kurzfilm “Thaibasilikum” (R: Julia Philomena Baschiera) mit Manuel Rubey und Inge Maux.