Mitten in der Stadt und in der Natur erwecken wartet die Leinwand am Augartenspitz. Jährlich verwandelt sich das Gartenareal des Filmarchivs Austria an insgesamt 60 Abenden zur cineastischen wie kulinarischen Oase unter freiem Himmel. Das Datum und Programm für die Saison 2023 stehen aktuell noch aus.