Shortynale 2026: Kurzfilmfestival aus Klosterneuburg

Von 18. bis 22. August 2026 verwandelt das Festival die Babenbergerhalle in Klosterneuburg in ein cineastisches Wohnzimmer.

Auch im Sommer 2026 wird Klosterneuburg wieder zum Treffpunkt für Kurzfilmfans: Die Shortynale präsentiert vom 18. bis 22. August die besten Kurzfilme aus aller Welt – von Weltpremieren über Festivalhighlights aus Cannes und Berlin bis hin zu regionalen Produktionen. Zum 18. Mal bringt das Festival außergewöhnliche Filmkunst nach Klosterneuburg und zeigt ein vielfältiges Programm für jedes Publikum. Neben den internationalen Wettbewerben wartet die Shortynale heuer mit einigen Neuerungen auf.

© Shortynale 2026 Timetable zur Shortynale 2026

Was ist neu bei der Shortynale 2026? Die Organisator:innen rund um Anna Wagnleitner und Jonas Schwaiger freuen sich u.A. eine neue Preiskategorie ins Leben zu rufen: „Wir freuen uns besonders, dass heuer zum ersten Mal eine Jugendjury einen eigenen Preis vergeben darf. Es war uns wichtig, junge Cineast:innen ins Zentrum des Festivals zu holen und ihnen ein Stimmrecht zu geben!“

Welcher Film das Rennen um den Preis der Jugendjury machen wird, wird sich im Rahmen der fulminanten Preisverleihung herausstellen. Neu ist außerdem ein Programm für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene, das in Kooperation mit der Akademie des Österreichischen Films entsteht. Neben ausgewählten Kurzfilmen lädt ein Animations-Workshop zum Mitmachen ein. Moderiert wird das Programm von den Jungtalenten Rada Rae (Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping) und Amelia Garcia Vargas (SOKO Donau).

Besondere Shortynale-Highlights Das SLASH Filmfestival kehrt mit der beliebten HORRORNACHT nach Klosterneuburg zurück. Zur Festivaleröffnung feiert die neue ZDF/ORF-Serie SHEEP von Alex Reinberg und Leni Gruber noch vor ihrer TV-Ausstrahlung ihre Präsentation in Klosterneuburg. Mit Gentle Monster, dem neuen Film von Marie Kreutzer, zeigt das Festival außerdem eine exklusive Niederösterreich-Preview direkt aus dem Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes. Passend zur 18. Ausgabe wird die Shortynale schließlich auch ein wenig frecher: Gemeinsam mit dem Porn Film Festival Vienna widmet sich ein eigener Programmpunkt lustvoller, humorvoller und ungewöhnlicher Filmkunst. Und weil zu einem gelungenen Festival auch lange Sommernächte gehören, sorgen die legendären Aftershow-Partys auch heuer wieder für die passenden Shots nach den Shorts.

Shortynale-Ticketinfos Tagespässe sind um 7 € erhältlich

Festivalpass um 15 €, beinhaltet eine Shortynale-Goodiebag

Eröffnung, 19. August 20:30: bei freiem Eintritt

Preisverleihung, 22. August 20:30: bei freiem Eintritt Vergünstigungen: Den Festivalpass gibts zum Preis des Tagesticket mit: Ö1 Club

Klimaticket

Familienpass NÖ

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