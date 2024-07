"Shrek 5" wird voraussichtlich doch erst 2026 in die Kinos kommen. Das gab die Produktionsfirma jetzt bekannt. Im November hatte es nach einem Social-Media-Beitrag einer ehemaligen Mitarbeiterin Gerüchte gegeben, der Animationsstreifen käme bereits 2025. Mit dabei sind auf jeden Fall wieder Mike Myers (61), Eddie Murphy (63) und Cameron Diaz (51) , die der Titelfigur, dem Esel und Prinzessin Fiona ihre prominenten Stimmen leihen.

DreamWorks Animation hat am Mittwoch via X (vormals Twitter) angekündigt, dass sich "Shrek 5" offiziell in der Entwicklung befindet und der Veröffentlichungstermin für den 1. Juli 2026 geplant ist.