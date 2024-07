Beziehung kam für Margot Robbie unerwartet

Die Schauspielerin erzählte der "Vogue" im Mai 2016, dass ihre Beziehung mit dem "bestaussehenden Mann in London" unerwartet kam. "Ich war das ultimative Single-Mädchen. Der Gedanke an Beziehungen brachte mich zum Erbrechen", sagte sie. "Und dann schlich sich das an mich heran. Wir waren schon so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt." Margot Robbie erklärte damals weiter: "Aber ich dachte: 'Oh, er wird mich nie zurücklieben. Mach es nicht so schräg, Margot. Sei nicht dumm und sag ihm, dass du ihn magst.' Und dann ist es passiert, und ich dachte: 'Natürlich sind wir zusammen. Das macht so viel Sinn wie noch nie etwas zuvor.'"