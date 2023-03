Das ist zu Staffel 2 von "Shrinking" bekannt

"Wir haben die einnehmende, berührende und lustige Welt von 'Shrinking' von Anfang an geliebt, und es war wunderbar zu beobachten, wie ZuschauerInnen auf der ganzen Welt sich weiterhin mit diesen großherzigen Charakteren verbunden fühlen", sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+. "Wir können es kaum erwarten, dass die ZuschauerInnen erfahren, was die DarstellerInnen und das kreative Team für die zweite Staffel geplant haben."

Brett Goldstein und Bill Lawrence, die kreativen Köpfe von "Shrinking", haben bereits im Januar im Interview mit "The Hollywood Reporter" verraten, dass für die Apple TV+-Serie einen Drei-Staffel-Plan im Kopf haben. Vielleicht können wir also über noch viel mehr unterhaltsame Therapiestunden freuen.

Wer Fan von "Ted Lasso" ist, sollte sich auch mal "Shrinking" reinziehen, denn die beiden Comedys haben einen ähnlichen Humor. Das kommt nicht von irgendwo: Brett Goldstein, der das geniale Drehbuch zu "Shrinking" verfasst hat, steckt auch hinter der Hit-Serie "Ted Lasso", die auch auf Apple TV+ zu sehen ist. Darin spielt er den grimmigen Fußballer und Fußball-Coach Roy Kent. Für seine Darstellung hat er bisher zwei Emmys gewonnen.