Interessantes Psychogramm

Doch der Mann, der stets das Gute in anderen Menschen sieht, hat selbst an mehreren mentalen Fronten zu kämpfen. Seine Scheidung macht ihm schwer zu schaffen, so schwer, dass er während einer Siegesfeier eine Panikattacke hat. Vor allem die zweite Staffel der Serie beschäftigte sich auf clevere Weise mit der Depression ihrer Hauptfigur und zeigte auf, weshalb gerade sie dafür verantwortlich sein kann, dass Ted nach außen hin den Strahlemann gibt.

Wohl auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist ein Grund dafür, dass "Ted Lasso" so immens erfolgreich werden konnte. Just als die Corona-Pandemie unser aller Leben ungemein grau werden ließ, kam Herr Lasso mit seinem "Believe"-Schild ums Eck und ließ uns damit wissen: Wir alle haben unsere physischen wie psychischen Kreuze zu tragen, aber wir alle können es miteinander aus dieser schweren Zeit schaffen. Mitten in einer Schaffensära, in der die Marschrichtung zu lauten schien, immer düsterer und mitunter unfreiwillig zynisch zu werden, nahm uns "Ted Lasso" warmherzig und ohne Hintergedanken in den Arm.

Der Besuch des "Ted Lasso"-Casts bei Präsident Biden schlägt in dieselbe Kerbe. Gemeinsam mit dem mächtigsten Mann der Welt soll durch das ungewöhnliche Treffen für "die Bedeutung der psychischen Gesundheit für das allgemeine Wohlbefinden" geworben werden. Hätte man vor knapp zehn Jahren Sudeikis diesen Werdegang seiner Figur verraten, er hätte wohl vehement mit dem Schnurrbart geschüttelt.