Apple TV hat jetzt den Starttermin für die dritte Staffel von "Shrinking" verkündet. Die Emmy-nominierte Comedyserie mit Harrison Ford (83) und Jason Segel (45) in den Hauptrollen kehrt am 28. Januar 2026 zurück. Nach der Auftaktepisode erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge, bis das Staffelfinale am 8. April 2026 läuft. Insgesamt umfasst die dritte Staffel elf Episoden. Zum festen Cast gehören neben den Hauptdarstellern weiterhin auch Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley.

Prominente Neuzugänge an Bord

Für besondere Aufmerksamkeit sorgen die prominenten Neuzugänge: Jeff Daniels (70) steigt als Vater von Hauptfigur Jimmy Laird (Segel) ein. Für Daniels ist es das erste große Comedy-Projekt seit "Dumm und Dümmehr" aus dem Jahr 2014. Auch Michael J. Fox (64) wird in der neuen Staffel zu sehen sein. Zudem kehren die Gaststars Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders zurück. Die Serie wurde von Bill Lawrence, Brett Goldstein und Jason Segel entwickelt und wird von Warner Bros. Television produziert.

"Shrinking" erzählt die Geschichte des trauernden Therapeuten Jimmy Laird (Segel) der nach dem Tod seiner Frau beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten ungeschönt die Wahrheit zu sagen. Indem er seine Ausbildung und Berufsethik ignoriert, stürzt er nicht nur das Leben seiner Klienten, sondern auch sein eigenes ins Chaos. Der Therapeut aus Pasadena versucht dabei, Trauer, Schuld und den Alltag als alleinerziehender Vater in den Griff zu bekommen.

Harrison Ford spielt seinen Mentor Dr. Paul Rhoades, der mit seiner Parkinson-Erkrankung (mittlerweile) offen umgeht. Auch Kollegin Gaby, verkörpert von Jessica Williams, hat mit eigenen Problemen zu kämpfen und verarbeitet ihre Scheidung. Die Serie kombiniert persönliche Themen mit Alltagskomik und bewegt sich oft im Rhythmus klassischer Arbeitsplatzserien.