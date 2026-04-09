Dass "Shrinking" verlängert wird, ist bereits länger bekannt. Zum Ende der dritten Staffel hat der Schöpfer der Serie, Bill Lawrence, nun einige Details zur Fortsetzung verraten. Dazu gehört auch, dass Harrison Ford (83) wieder mit an Bord ist. Das berichtete "Variety" .

"Alle Darsteller haben riesigen Spaß"

Die Dreharbeiten für die vierte Staffel laufen bereits. "Wir würden diese Serie nicht machen, wenn nicht alle Schauspieler und Schauspielerinnen weitermachen wollten", sagte Lawrence. "Der Hauptgrund für die Fortsetzung und die Entwicklung einer neuen Geschichte ist natürlich, dass Apple uns unbedingt behalten will. Aber alle Darsteller haben riesigen Spaß. Ich glaube, es gibt noch viele Geschichten mit diesen Charakteren zu erzählen."

Demnach hat auch Ford, der seit der im Januar 2023 gestarteten ersten Staffel Dr. Paul Rhoades verkörpert, für eine Rückkehr unterschrieben. Bei einem Panel zum Thema "Shrinking" im Rahmen des PaleyFest LA in Hollywood bezeichnete der Schauspieler seine Arbeit an "Shrinking" gerade erst als "eine der schönsten Erfahrungen" seines Lebens.

Auch die übrigen Darsteller sind in Staffel vier wieder mit dabei: Jason Segel (als Jimmy Laird), Jessica Williams (Gaby), Lukita Maxwell (Alice), Luke Tennie (Sean), Christa Miller (Liz), Michael Urie (Brian) und Ted McGinley (Derek).