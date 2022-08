Von Beginn seiner Karriere an, weigerte sich Poitier Rollen zu spielen, bei denen er den unterwürfigen Schwarzen Mann spielen sollte. Er wurde bekannt für seine selbstbewussten Charaktere und spielte in legendären Filmen wie "Flucht in Ketten", "Rat mal, wer zum Essen kommt" und "In der Hitze der Nacht" mit. Für seine Leistung in "Lilien auf dem Felde" wurde er 1964 als erster Afroamerikaner mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.