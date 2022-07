"Absolutes Fiasko: Woodstock ’99"-Trailer: Musik-Doku auf Netflix

Freie Liebe, tanzende Träume, träumende Tanzende und Musik aller Coleurs als kollektive Umarmung und Friedensgeste: Das Woodstock-Festival 1969 gilt bis heute als Blaupause für alle Musikfestivals – von New York bis Gramatneusiedl – und auch als Höhepunkt der Hippiebewegung. Die Flower Power war mit Auftritten von Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix und anderen 32 Musik-Größen vor einem 400.000 großen Publikum endgültig im Mainstream angekommen. Die Liebe war zwar immer noch nicht frei, aber der Glauben an eine bessere Zukunft aber schon. Danach konnte es nur noch bergab gehen.