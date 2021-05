Siegfried und Roy: Arte zeigt Dokumentation über die Magier

Mit 27 weißen Tigern, Broadway-Glanz und atemberaubenden Illusionen vollführten sie in Las Vegas ab 1990 ihre legendäre Show "Siegfried and Roy at The Mirage". Wie konnten zwei einfache junge Männer aus Deutschland solch eine Weltkarriere verwirklichen? Der Frage geht Christian Jakob in seiner Doku "Siegfried und Roy – Der amerikanische Traum" am Freitag, 22.05 Uhr, auf Arte nach.