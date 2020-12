"Tiger King"-Star Carole Baskin arbeitet an eigener Fernsehserie

"Ich bin in Verhandlungen für eine Fernsehserie über meine Arbeit, um Wildkatzen-Missbrauch zu beenden, und meine Biografie zu schreiben", verrät die Amerikanerin. Des Weiteren erinnert sie in der Mail, dass ihre Erzfeinde Joe Exotic und Doc Antle im Gefängnis sitzen, während sie im Rampenlicht steht. Zuletzt war sie als Teilnehmerin bei "Dancing With The Stars" zu sehen.

Sie kündigte außerdem ein neues Spiel für Smartphones, Gesichtsmasken und eine Wackelkopfpuppe von ihr an, die Fans im kommenden Jahr erwerben können.