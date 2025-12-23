Silvester & Neujahr mit Joko & Klaas: Das kommt auf ProSieben
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wollen ihre zuletzt auf ProSieben erspielten 15 Minuten Sendezeit dafür verwenden, um es ganz groß knallen zu lassen. Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, gehen die Entertainer um 23:45 Uhr auf ProSieben und auf Joyn mit "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" auf Sendung und begrüßen entsprechend feierlich das neue Jahr 2026.
Same procedure as every year: Schon zuvor am Silvesterabend zeigt ProSieben um 18:05 Uhr "Silvester für Eins" mit Joko & Klaas, die etwas andere Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms.
Beginn für ein neues Showjahr
Am 1. Januar 2026 starten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dann mit "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" um 20:15 Uhr ins neue Showjahr. Gelingt Joko & Klaas der Sieg, steht für ProSieben direkt zum Start in 2026 mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.
Abschied für "Duell um die Welt"
Von einer anderen Sendung der Moderatoren mussten sich die Zuschauer dafür gerade erst trennen. "Das Duell um die Welt" ist Geschichte. Die beiden Entertainer verabschiedeten sich am 14. Dezember von ihrem Erfolgsformat auf ProSieben. Nach 13 Jahren zogen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf aus freien Stücken den Stecker. "ProSieben hätte uns wahrscheinlich noch 20 Jahre weitermachen lassen, aber wir haben das Gefühl, jetzt ist eine gute Zeit", erklärte Heufer-Umlauf.