Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wollen ihre zuletzt auf ProSieben erspielten 15 Minuten Sendezeit dafür verwenden, um es ganz groß knallen zu lassen. Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, gehen die Entertainer um 23:45 Uhr auf ProSieben und auf Joyn mit "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" auf Sendung und begrüßen entsprechend feierlich das neue Jahr 2026.

Same procedure as every year: Schon zuvor am Silvesterabend zeigt ProSieben um 18:05 Uhr "Silvester für Eins" mit Joko & Klaas, die etwas andere Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms.