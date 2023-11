"Die Simpsons": Homer darf Bart weiterhin würgen

Würgen verboten? So kam es zu den Gerüchten

Für das Gerücht, das Würgen gehöre der Vergangenheit an, war eine "Simpsons"-Folge aus der aktuellen 35. Staffel vom Oktober 2023 verantwortlich. Darin lobt ein neuer Nachbar Homers festen Händedruck. "Siehst du, Marge, das Würgen zahlt sich aus", sagt der darauf zu seiner Frau. Dann rudert der Familienvater zurück: "Das war ein Witz. Ich mach' das nicht mehr. Zeiten ändern sich."

Diese kleine Szene verselbstständigte sich, Artikel erschienen, die von der Verabschiedung des Running Gags berichteten. Die "Simpsons"-Macher reagierten darauf in typischer Weise mit einer Karikatur. Auf X (ehemals Twitter) posteten sie eine Zeichnung, auf der Homer Bart würgt. Der Zehnjährige hält ein Smartphone in der Hand, auf dem die Schlagzeile "Simpsons: No more strangling" steht. Kein Würgen mehr. "Warte, du kleiner Clickbait...", schreit Homer. Darüber steht: "Homer Simpson war für einen Kommentar nicht zu erreichen, da er damit beschäftigt war, Bart zu erwürgen."