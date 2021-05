"Die Simpsons" haben "Star Wars"-Special auf Disney+

Als besondere Überraschung für "Star Wars"-Fans zeigt Disney+ am "Star Wars"-Day – "May the 4th be with you!" – neben der ersten Folge der Anime-Serie "Star Wars: The Bad Batch" auch erstmals "Maggie Simpson in 'Das Erwachen der Macht'“. Dieser neue durch "Star Wars" inspirierte Kurzfilm von "Die Simpsons" bringt Charaktere aus der "Star Wars"-Galaxis in die fiktive Stadt Springfield.