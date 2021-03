"Star Wars: The Bad Batch": Trailer zur neuen Disney+-Serie

Im neuen Trailer zu "Star Wars: The Bad Batch" lernen wir eine ungewöhnliche Klon-Krieger-Spezialeinheit kennen. Die fünf Soldaten Hunter, Echo, Tick, Ricket und Crosshair unterscheiden sich genetisch erheblich von ihren Vorgängermodellen und können im Alleingang eine ganze Drohnenarmee ausschalten. Der Nachteil: Sie haben ein Problem mit Autoritäten. Anstatt blind den Aufträgen ihrer Vorgesetzten zu gehorchen, versuchen sie ihre Missionen auf eigene Faust zu erledigen.

Die Serie setzt nach den Ereignissen in "The Clone Wars" ein. Die Bad Batch finden eine sich rasant verändernde Galaxie vor, in der gewöhnliche Klon-Krieger nicht mehr ausreichen, um sich die Vorherrschaft im Universum zu sichern.