In Kürze beginnen in Südafrika die Dreharbeiten zur neuen, 13. Staffel der VOX-Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" . In diesem Jahr kommen mit Musiker und Gastgeber Johannes Oerding diese weiteren Ausnahme-Künstlerinnen und -Künstler im preisgekrönten Erfolgsformat zusammen. Hier folgen ihre Namen:

Etablierte Musikgrößen und prägende Stimmen der Gegenwart

Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella, Singer-Songwriter und "Sing meinen Song"-Wiederkehrer Mark Forster, Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias "Deine Cousine", Rock-Sänger Der Graf von "Unheilig", Singer-Songwriterin und "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler sowie Schlager-Rapper "Tream". Als Special Guests für einen Abend packen Klaus Meine und Rudolf Schenker von den "Scorpions" ihre größten Hits ein und begeben sich auf das Tauschkonzert-Abenteuer von "Sing meinen Song".

Alle vereint sind sie durch die Bereitschaft, sich musikalisch zu öffnen und die eigenen Songs untereinander zu tauschen und neu zu erleben. Daraus entstehen einzigartige, musikalische Abende, an denen jeweils ein Act mit seinen Hits im Mittelpunkt steht.

Wie das klingt, erfahren die Zuschauenden bereits im Frühjahr bei VOX und auf RTL+.