Stefanie Kloß

Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38) war schon 2017 bei der Show dabei. Die Sängerin steht nicht nur mit ihrer Band gerne auf der Bühne, sondern tritt seit 2014 auch regelmäßig als musikalischer Coach bei "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" in Erscheinung. Ihre Band Silbermond gilt als eine der kommerziell erfolgreichsten Bands Deutschlands und steht für Hits wie "Symphonie", "Das Beste" oder "Irgendwas bleibt".