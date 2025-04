Greg Kwedars besonderes Gefängnis-Drama führt uns vor Augen, dass selbst an dunkelsten Orten die Hoffnung erwächst. In der Hauptrolle war Colman Domingo heuer für einen Oscar nominiert - auch in den Kategorien Bestes adaptiertes Drehbuch und Bester Song hatte "Sing Sing" Chancen auf einen Goldjungen, ging aber leider überall leer aus. Die ungewöhnliche Produktion verdient auf jeden Fall eine besondere Hervorhebung, denn sie beruht auf einer wahren Geschichte , die sich hören lassen kann - und genau darüber wollen wir euch nun Auskunft geben.

Das RTA-Programm ("Rehabilitation Through the Arts") ist ein amerikanisches Theaterprojekt , das durch künstlerische Aktivitäten die persönliche Entwicklung und Wiedereingliederung von Strafgefangenen fördert – mit erstaunlichen Ergebnissen : Während die Rückfallquote in den USA bei über 60 Prozent liegt, kehren weniger als 5 Prozent der RTA-Absolventen ins Gefängnis zurück.

Wer sind John „Divine G“ Whitfield und Clarence "Divine Eye" Maclin?

Im Zentrum des Films steht die außergewöhnliche Lebensgeschichte eines realen Mannes : John "Divine G" Whitfield. In den 1970er Jahren schrieb sich Whitfield an der High School for

Performing Arts ein. Doch aufgrund von Mobbing durch andere Kinder in der Nachbarschaft brach er die Schule ab. Danach nahm sein Leben eine drastische Wendung: Im Sommer 1988, nach einigen Konflikten mit dem Gesetz, wurde Whitfield wegen eines Mordes verhaftet, den er nicht begangen hatte. Die folgenden Jahre verbrachte er in den härtesten Gefängnissen von New York, bevor er schließlich in Sing Sing landete. 1995 trat er der Theatergruppe bei, die später RTA wurde, und begann, sich intensiv daran zu beteiligen. Er schrieb zahlreiche Theaterstücke, von denen mehrere im Laufe der Jahre von RTA aufgeführt wurden. 2012 wurde er aus dem Gefängnis entlassen.

Clarence "Divine Eye" Maclin (Jahrgang 1965 oder '66) wurde mit 29 Jahren wegen Raubes zu 17 Jahren Haft verurteilt und war einer der gefürchtetsten Männer in Sing Sing – ein selbsternannter "Yard Bandit", ein echter Einzelgänger. Neben seiner Gewaltbereitschaft und dem Erpressen von Mitgefangenen verdiente er im Gefängnis ein Vermögen durch Drogenhandel. Zu RTA gelangte er zufällig: "Ich sah, wie die Männer auf der Bühne standen und die Freiheit hatten, sich so auszudrücken, wie sie wollten. Im Gefängnis können wir das nicht. Du musst deine Emotionen verbergen. Du darfst nicht weinen oder ‚schwach‘ wirken. Aber auf der Bühne ist es eine andere Geschichte. Das ist Entertainment. Dort kann ich es machen.“