Nach R. Kelly-Urteil: Auch diese Stars mussten lange ins Gefängnis

Harvey Weinstein

Der Fall Harvey Weinstein (70) ging 2017 nicht zuletzt wegen des Hashtags #MeToo um die Welt. Mehr als 80 Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Februar 2020 wurde der ehemalige Filmmogul in New York zu 23 Jahren Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Ein New Yorker Berufungsgericht bestätigte die Verurteilung, Weinstein scheiterte mit einem Einspruch. Ein weiterer Prozess wartet in Kalifornien auf ihn - hier droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 140 Jahren. Weinstein bestreitet die Vorwürfe.